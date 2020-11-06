Восемь лет на посту: главные успехи Сергея Шойгу за годы службы в качестве главы Минобороны РФ

В пятницу, 6 ноября, исполняется ровно 8 лет, как российское военное ведомство возглавил Сергей Шойгу. В этот день в 2012 году Владимир Путин назначил его министром обороны. С тех пор ежедневно и ежечасно Сергей Шойгу на боевом посту несет службу на благо страны.

Мощь и авторитет Вооруженных сил России за это время выросли многократно. Под контролем министра выполняется глобальная программа перевооружения. Новейшие боевые системы, аналогов которым нет в мире, уже поступили в армию. На самолеты устанавливают комплексы «Кинжал» - они способны преодолевать любые системы ПВО. В полках РВСН приняты на боевое дежурство комплексы «Авангард» с управляемыми боевыми блоками. С борта фрегата «Адмирал Горшков» недавно запустили гиперзвуковую ракету «Циркон».

В целом по армии доля современного вооружения превысила 70%. В 2013 году, для сравнения, было всего 16%. Научиться эффективно использовать эту мощь - ключевая задача, которую ставит министр. За 8 лет резко выросла интенсивность боевой подготовки. Каждый год в армии проводятся больше 2000 учений и маневров. Внезапные проверки проходят в 4 раза чаще, чем прежде. Вооруженные силы сейчас пребывают в боевой готовности постоянно. Эффективность преобразований подтвердила успешная операция в Сирии.

Под руководством Сергея Шойгу по всей стране интенсивно строят военные объекты. Министр лично следит за тем, чтобы офицеры и их семьи были обеспечены жильем.

Еще один проект, который стал для министра личным делом, - строительство Главного храма Вооруженных сил и музейного комплекса «Дорога памяти». Они открылись в парке «Патриот» весной. Теперь это - духовный центр нашей армии, где бережно хранят память о подвигах российского воинства.

Обновленная и перестроенная при Сергее Шойгу армия эффективна и в мирное время. Сейчас, в эпоху пандемии, это стало очевидно. Военные строители в рекордные сроки возвели по всей стране 16 медицинских комплексов. Военные врачи спасли тысячи жизней в регионах России и за рубежом: в Италии, Сербии, Южной Осетии. Первая в мире вакцина от COVID-19 тоже разработана специалистами Минобороны вместе с коллегами из института Гамалеи.

Если где-то происходит пожар, наводнение, авария, людям требуется помощь - Вооруженные силы всегда ее окажут. Так было в Тулуне, на Бурее и в Усолье-Сибирском.