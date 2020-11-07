Минобороны опубликовало архивные документы о проведении парада 7 ноября 1941 года в Москве

Минобороны России опубликовало архивные документы о подготовке и проведении исторического парада на Красной площади, который состоялся 7 ноября 1941 года. Это памятная дата отечественной военной истории. В этот день в 1941 году состоялось сразу несколько военных парадов в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции.

Ноябрьский парад в столице стал знаковым событием, переломным рубежом битвы за Москву. Он показал, что несмотря на колоссальные трудности, на упорные кровопролитные бои у стен Москвы, советская столица сдана врагу не будет, а советские войска остановят и погонят гитлеровцев обратно в их логово.

Именно после этого парада, проведенного в самый грозный час войны, тысячи молодых людей со всех уголков страны стремились записаться добровольцами.

Историко-познавательный раздел «7 ноября 1941. Москва. Красная площадь» составлен на основе архивных документов, рассказывающих о подготовке этого, одного из самых символичных и знаковых военных парадов в истории нашей страны.

Мероприятие готовилось в обстановке строгой секретности. На западе от Москвы шли упорные и ожесточенные бои, и врагу нельзя было дать ни малейшего намека на предстоящие торжества в столице. Даже большая часть солдат и командиров - участников парада, до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке главной площади страны.

Из представленной в разделе справки-доклада коменданта Москвы генерал-майора К. Синилова пользователи могут узнать, что в официальной переписке парад был обозначен как «операция войск московского гарнизона». Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек личного состава, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков, 232 автомашины.

В параде были задействованы пехотинцы, танкисты, моряки, зенитчики, артиллеристы, кавалеристы, пулеметчики, минометчики, связисты, саперы и медики.

Несмотря на тяжелейшую обстановку в боях на подступах к столице, организация парада была проведена на высочайшем уровне. Документы свидетельствуют о скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехотных частей, кавалерии и техники, к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к наличию на местах средств связи, регулировщиков, эвакуационных тракторов, ветеринаров.

Был значительно усилен пропускной режим на Красную площадь в день проведения парада: опубликованные в разделе списки на допуск людей и автомобилей, утверждавшиеся лично комендантом города, красноречиво указывают, что 7 ноября 1941 года главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего четыре служебных автомобиля.

Войска с парада уходили прямо на фронт, где уже через месяц в ходе масштабного контрнаступления Красной армии враг был отброшен от столицы на 160-200 километров.

Часть архивных документов рассказывает и о другом, не менее значимом военном параде, проведенном 7 ноября 1941 года. По приказу Маршала Советского Союза К. Ворошилова в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции состоялся так называемый военный парад боевых резервов в городе Куйбышеве (ныне - Самара). В отличие от московского, куйбышевский парад включал в себя как наземную, так и воздушную часть.

Небезынтересными станут опубликованные страницы журнала боевых действий 102-й гвардейской стрелковой дивизии, в которых рассказано о совершенном дивизией марше для участия в куйбышевском параде. Снятая с маньчжурской советско-китайской границы дивизия за несколько дней преодолела железнодорожным транспортом тысячи километров, приняла участие в параде и практически без промедления проследовала в состав Волховского фронта для защиты Родины.

Материалы номера газеты «Красная звезда» от 9 ноября 1941 года, который также представлен в новом разделе на сайте Минобороны России, расскажут о еще одном параде в честь годовщины Октябрьской революции. Он был проведен 8 ноября 1941 года в Воронеже. Его принимал заместитель наркома обороны СССР маршал Советского Союза С.Тимошенко, а участниками стали части войск Юго-Западного направления.