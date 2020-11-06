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Опыт и польза: как в Тульской области благодаря учениям войск МТО появятся новые мосты

Виталий Акиньшин
23:10 06.11.2020
Для некоторых деревень новые переправы станут настоящим спасением и связью с внешним миром – старые конструкции настолько износились, что просто могли не выдержать до весны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военные строители возведут в Тульской области пять мостов. Первый обещают сдать еще до морозов. Работы начались уже через несколько дней после того как с просьбой о помощи к Минобороны обратился губернатор региона. Для некоторых деревень новые переправы станут настоящим спасением и связью с внешним миром – старые конструкции настолько износились, что просто могли не выдержать до весны.

Каждый раз, прежде чем проехать на стареньком мотороллере через речку Упа, житель деревни Новое Берковое Петр Стрельников внимательно осматривает его конструкцию. И каждый раз, говорит он, проезд по мосту – это настоящий риск.

Плиты перекрытия покосились, опоры давно размыты. Для двух сотен местных жителей это единственная связь с внешним миром: мост связывает деревни Старое и Новое Берковое с райцентром, по нему доезжают скорая, пожарные или продуктовая машина. Несколько десятилетий конструкция моста разрушается. Первое, что сказали военные строители, когда приехали – следующей весны этот мост не переживет.

Новый мост нужен был срочно, еще до наступления морозов. На просьбу губернатора Тульской области помочь с возведением мостов откликнулось Минобороны. Уже через несколько дней заработали сваебойные машины. Подразделения войск МТО Западного военного округа, рядом с аварийным строят новый, 72-метровый мост, который сможет выдерживать нагрузку до 50 тонн.

В сотне километров, в Веневском районе Тульской области, подразделения МТО возводят еще один мост, который также десятилетиями был головной болью жителей старинного села Сергиево. Чтобы попасть из одной части села в другую, нужно иметь хороший вестибулярный аппарат.

Висячий мост разделяет село Сергиево на две части. Школа и детсад с одной стороны, магазин – с другой. Зимой на мосту скользко и опасно. Весной, когда река поднимается, его затапливает водой. Кроме того, это давно прогнившая шаткая конструкция. Бывали случаи, когда люди падали в воду.

Подразделения МТО уже вбили в створ реки необходимое количество свай и приступили к монтажу пролетов пешеходного моста. Это будет уже капитальный, надежный мост, который на многие десятилетия соединит две части одного села. И позволит его жителям ходить друг к другу в гости без риска для здоровья.

По словам заместителя командира дорожно-комендантского батальона, главного инженера Сергея Пузаркина, работы идут с опережением графика, их планируется завершить к 18 ноября.

Более 110 специалистов отдельного мостового и дорожно-комендантского батальонов сейчас работают в двух районах Тульской области. Уже в самое ближайшее время здесь появятся пять новых мостов.

Возведение мостов в Тульской области проходит в рамках тактико-специальных учений войск МТО. Военные отрабатывают навыки и приобретают новый опыт, а жители сельских районов получают возможность беспрепятственно ездить туда, куда им нужно. В любое время года.

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