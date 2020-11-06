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Участники АрМИ обсудили порядок проведения соревнований в 2021 году

Андрей Аркадьев
14:20 06.11.2020
Предлагается в ходе АрМИ-2021 провести конкурсы «Меридиан» и «Тактический стрелок».
Участники АрМИ обсудили порядок проведения соревнований в 2021 году
© Фото: Минобороны России

В пятницу, 6 ноября, состоялась международная конференция с участием представителей стран - организаторов АрМИ-2020 и военно-дипломатического корпуса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

В работе конференции приняли участие делегации военных ведомств Белоруссии, Индии, Казахстана, Китайской Народной Республики, Узбекистана, Монголии, а также более 30 военных атташе из стран Азии, Африки, Европы и Америки.

«На конференции военным атташе иностранных государств представителями стран - организаторов конкурсов доведены итоговые результаты и места, занятые командами в ходе АрМИ-2020. Представители стран - организаторов Игр проинформировали своих коллег о мерах, принятых для проведения конкурсов на национальных территориях. Участники совещания дали высокую оценку проведенным Играм и отметили, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и  широкую географию проведения Игр, соревнования прошли организованно и привлекли внимание огромного числа болельщиков», - говорится в сообщении.

Участникам конференции были представлены особенности и порядок проведения новых конкурсов. Предлагается в ходе АрМИ-2021 провести конкурсы «Меридиан» для специалистов военно-топографической службы и «Тактический стрелок», в основу которого легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия.

Также в рамках планирующей конференции состоялось заседание международного организационного комитета по подготовке АрМИ-2021, на котором участники и организаторы Игр обсудили ряд организационных моментов, связанных с положениями о судействе, работе главной судейской комиссии, распределении конкурсов между странами, организации информационного обеспечения.

Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

Возможность проведения конкурсов АрМИ-2021 рассматривают около 20 государств (Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Киргизия, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка).

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в следующем году в соревнованиях примут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран.

По итогам Армейских международных игр - 2020 первое место заняла сборная России, второе - команда Белоруссии, третье - сборная Узбекистана. В 30 конкурсах Армейских игр приняли участие 156 команд из 32 стран. Сборная России победила в 25 конкурсах, сборная Беларуси - в четырех, сборная Узбекистана - в трех.

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