Три века науки: военно-космической академии имени Можайского исполнилось 308 лет

Военно-космической академии имени Александра Федоровича Можайского исполнилось 308 лет. Академия является важным звеном в формировании образовательной системы Министерства обороны России и одним из самых крупных ВУЗов страны.

В академии осуществляется подготовка на 12 факультетах по 86 образовательным программам; в академии функционируют 32 общепризнанные научные школы, 18 из которых внесены в Реестр ведущих научных школ Санкт-Петербурга; количество обучающихся в академии составляет более 5300 человек.

В течение последних пяти лет академия приняла участие в более чем 20 выставках, 3200 конференциях и получила более 90 патентов на изобретения и полезные модели. Курсанты и слушатели ежегодно становятся участниками более 15 конференций Министерства обороны и Министерства образования РФ, правительства Санкт-Петербурга, а также призерами и победителями научных конкурсов всероссийского уровня.

В 2019 году в академии состоялся 91-й выпуск офицеров. Государственную аттестацию прошли более 1200 выпускников. За высокие показатели в учебе, примерную дисциплину и активную работу 50 выпускникам присуждены медали Минобороны РФ «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и выданы дипломы с отличием.