На всех фронтах: как изменилась российская армия за восемь лет работы Сергея Шойгу

О том, что социальная защищенность военнослужащих станет приоритетом деятельности Сергея Шойгу на посту министра обороны стало ясно с первых дней его работы. Благодаря вниманию к социальным вопросам со стороны главы оборонного ведомства в решении многих из этих вопросов за последние восемь лет удалось достичь впечатляющих результатов.

С 2012 по 2019 год социальные обязательства в обеспечении жильем были выполнены в отношении 680 тысяч военнослужащих. С учетом членов их семей свои жилищные условия улучшили более 2,3 миллионов человек. Притом, что за этот же период было принято на учет в качестве нуждающихся в постоянном жилье 104 тысячи военнослужащих, очередь на постоянное жилье сократилась в два раза и на 1 декабря 2019 года составляла порядка 40 тысяч человек.

Одной из важнейших задач военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу считает дальнейшее повышение уровня жизни военнослужащих, гражданского персонала ВС и военных пенсионеров. В этом году денежное довольствие в войсках возросло на три процента. Соответственно выросли и военные пенсии. В планах 2021 года - очередное повышение на четыре процента.

Говоря о приоритетах социальной политики в ВС РФ министр особенно заострил внимание на актуальной в этом году проблеме -пандемии новой коронавирусной инфекции. Прежде всего он сообщил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная, количество инфицированных ежедневно снижается. Завершается вакцинация личного состава от гриппа.

За полгода количество специальных лабораторий увеличилось более чем в три раза, привел данные по динамике ввода их в строй глава военного ведомства. Они проводят до шести тысяч исследований в сутки. Планируется дополнительно ввести в строй еще 24 таких лаборатории, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с четырех до трех часов.

Многое сделано и делается в целях профилактики коронавирусной инфекции. Прежде всего сформирован надежный запас средств индивидуальной защиты. Имеются 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше девяти миллионов пар перчаток, сообщил министр.

Пандемия COVID-19 не могла не сказаться на деятельности российской армии, отметил министр, однако все запланированные учебно-боевые задачи ею были выполнены на оценки «хорошо» и «отлично».

Проведено более 18 тысяч основных мероприятий учебно-боевой деятельности, в том числе свыше 3,5 тысячи межвидовых и двусторонних учений, подчеркнул Шойгу. Такие результаты ратного труда в минувшем учебном году позволяют сделать вывод о том, что боеспособность Вооруженных Сил поддерживается на высоком уровне, подытожил глава военного ведомства.

Лишний раз убедиться в этом можно было на Международный армейских играх. Это уникальный конкурс, в рамках которого военнослужащие из разных родов войск и стран демонстрируют свою выучку и боевые навыки. Новаторский подход к организации боевой подготовки дал импульс совершенствованию учебно-материальной базы при подготовке к конкурсам. Уже в 2015 году было построено 60 объектов, на 138 объектах выполнен ремонт, 30 объектов развернуто, поставлено 168 комплектов полигонного оборудования.

Тридцать конкурсов АрМИ-2020 проходили одновременно на 29 полигонах пяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана и России. Восемнадцать полигонов предоставила Российская Федерация.

В АрМИ-2020 участвовали 156 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию и Африку. Всего в АрМИ-2020 было задействовано более 1250 единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей. Общая численность участников АрМИ-2020 составила около 4000 человек.

В этом году одновременно с VI Армейскими международными играми проводился Международный военно-технический форум «Армия-2020». Как отметил министр обороны России, когда к нам одновременно приезжают и те, кто должен учиться воевать на технике, в том числе представители военных учебных заведений, и те, кто уже эксплуатирует ее, и ученые – разработчики ВВСТ, это дает синергетический эффект.

Этот год стал в этом плане рекордным, в том числе по внутренним контрактам. По словам министра, польза от совмещения двух крупных мероприятий и в том, что министрам обороны дружественных стран, начальникам генеральных штабов в силу их занятости проще приехать к нам один раз, чем дважды в течение месяца или двух. И за одну встречу с российскими коллегами решить необходимые вопросы и увидеть новинки оборонной промышленности, многие из которых уже поступили на вооружение Российской армии.

В том, что российское оружие самое лучшее сомневаться не приходится. Так, шестого октября 2020 года в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море. Скорость полета ракеты превысила восемь Махов, так что 450 километров до цели ракета преодолела всего за 4,5 минуты. При этом максимальная высота, на которую она поднималась, достигала 28 километров. Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешно.

Уже сегодня в боевом составе Вооруженных Сил - внушительное количество новейших комплексов и систем, у ряда которых полноценных аналогов нет в мире. К примеру, получившие мировую известность благодаря точным ударам по террористическим группировкам в Сирии высокоточные крылатые ракеты «Калибр» и менее известные, но не менее точные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, гиперзвуковые «Кинжалы», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», лазерные «Пересветы», стратегические «Авангарды».

Впервые о создании новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия было сообщено в послании главы государства Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года. В том же 2018 году началось серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», прошли успешные испытания ракетного комплекса «Сармат», на опытно-боевое дежурство заступил гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал», продолжается отработка практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

Качественно новые возможности Вооруженных Сил были продемонстрированы в Сирийской Арабской Республике, где с 2015 года находится российская группировка войск, выступающая гарантом сохранения мира и стабильности в этой стране.

Всего в Сирии было апробировано 359 образцов современного вооружения. В боевой работе проверены Ми-28НМ, «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57. В местах дислокации российской группировки войск в Сирии в короткие сроки была развернута современная военная и социальная инфраструктура.

Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии, указывал Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин. Им не раз давалась высокая оценка выполнению боевых задач авиагруппой ВКС, кораблями и подводными лодками ВМФ.