Военные медики ВВО провели тренировку по выявлению инфекционных больных

В Хабаровском крае военнослужащие медики специального назначения на практике отработали, как выявлять больных с опасными вирусными заболеваниями и оперативно оказывать им помощь.

По легенде учений, военнослужащие развернули мневмокаркасный госпиталь, к которому подъехала очередная скорая. Бригада привезла людей с подозрениями на различные серьезные инфекции. Медики специального назначения работали в специальных защитных костюмах, которые не допускают заражение врача. Пациентов провели в специальное сортировочное отделение, где им измерили температуру. Далее - прием терапевта. Он измерил давление, описал анамнез. Затем прибывшему зараженному делают кардиограмму,

Стоит отметить, что медики специального назначения Восточного военного округа не раз работали в сложных условиях, во время наводнений. Они разворачивают вот такие мневмокаркасные госпитали для помощи гражданскому мирному населению.

«В таких госпиталях развернута полноценная больница. В ней есть операционные отделения, есть рентген, лаборатория. Такой госпиталь можно развернуть в любом необорудованном месте и обеспечить людям полноценную медицинскую помощь», -рассказала Мария Герман.

Тренировки прошли не только у военных медиков, но у спецназа и военных инженеров ВВО. В Бурятии прошли антитеррористические учения. По легенде, на колонну спецназа условные диверсанты совершили нападение. Военнослужащие при помощи бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун» приняли удар на себя, успешно отразили нападение, перешли к наступлению и обезвредили условных террористов. А инженеры в Амурской области снесли 16 ветхих зданий, которые угрожали жизни и здоровью людей.