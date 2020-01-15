Небесные стражи: кадры полетов Ту-95МС в условиях экстремальных температур

Плановые полеты в условиях низких температур выполнили экипажи модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Маневры были проведены в Саратовской области.

На кадрах видно, что летный состав отработал взлеты и посадки, проход над взлетно-посадочной полосой на малой и предельно малой высоте, полет по маршруту, а также задачи навигационного обеспечения полетов.

Выполнение полетных заданий продолжалось в течение 10 часов.

Во время маневров особое внимание члены экипажа уделили работе противообледенительных систем. А инженеры и технические специалисты отработали нормативы подготовки ракетоносцев при минусовых температурах.