Небесные стражи: кадры полетов Ту-95МС в условиях экстремальных температур
На выполнение полетных задач ушло 10 часов. Были отработаны взлет и посадка, проход над взлетно-посадочной полосой на малой и предельно малой высоте, а также полет по маршруту.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Плановые полеты в условиях низких температур выполнили экипажи модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Маневры были проведены в Саратовской области.
На кадрах видно, что летный состав отработал взлеты и посадки, проход над взлетно-посадочной полосой на малой и предельно малой высоте, полет по маршруту, а также задачи навигационного обеспечения полетов.
Выполнение полетных заданий продолжалось в течение 10 часов.
Во время маневров особое внимание члены экипажа уделили работе противообледенительных систем. А инженеры и технические специалисты отработали нормативы подготовки ракетоносцев при минусовых температурах.