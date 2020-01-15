В экстремальных условиях: эффектные кадры стрельб гранатометчиков ЗВО

Гранатометчики общевойсковой армии поразили свыше трех тысяч целей на пяти полигонах Западного военного округа в экстремальных условиях. Контрольные стрельбы стали завершением прошедших сборов.

В учениях приняли участие свыше 600 военнослужащих. В ходе сборов они выполнили нормативы по стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17 на «хорошо» и «отлично».

Гранатометчики отработали различные способы применения гранатометов, разработанные на основе опыта современных военных конфликтов. В ходе учений расчеты гранатометов РПГ-7В и АГ-17 отработали точность стрельбы в условиях снега, ледяного дождя и резкого ветра, а также новые способы группового поражения бронеобъектов.

Особенностью выполнения боевых стрельб в этом периоде обучения стало широкое использование подвижных и появляющихся целей на дистанциях от 300 до 700 метров по целям, имитирующим группу пехоты, безоткатные артиллерийские установки и танки в укрытии.