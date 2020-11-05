Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

«Военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины, добывала упреждающую и достоверную информацию, необходимую для нейтрализации внешних угроз безопасности государства», - заявил Шойгу.

Особые слова благодарности министр адресовал ветеранам службы и Великой Отечественной войны отметив, что они еще до ее начала информировали военно-политическое руководство страны о подготовке агрессии фашисткой Германии против Советского Союза.

«В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ими проведены тысячи успешных операций по добыванию ценных сведений о замыслах и боевых возможностях противника, уничтожению его живой силы и техники. В послевоенное время военная разведка не раз демонстрировала свою эффективность, способствуя поддержанию нашей страной военно-стратегического паритета», - добавил министр.

По словам Сергея Шойгу, сегодня личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, в сложных и нередко опасных условиях успешно решает задачи укрепления обороноспособности страны и отстаивания интересов России за рубежом.