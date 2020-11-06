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Годы на страже Родины: ровно восемь лет назад Сергей Шойгу стал министром обороны России

Ян Брацкий
00:00 06.11.2020
Указ о назначении Сергея Шойгу министром обороны был подписан 6 ноября 2012 года. За прошедшие восемь лет российская армия под его руководством прошла огромный путь.
Годы на страже Родины: ровно восемь лет назад Сергей Шойгу стал министром обороны России
© Фото: State Duma Russia, via, Globallookpress

Социальная поддержка военнослужащих, поступление в войска современного вооружения, проведение крупных международных форумов и учений, а также антитеррористическая операция в Сирии. В Минобороны подвели тоги 2020 года и отметили своеобразный юбилей главы ведомства Сергея Шойгу - восемь лет в должности министра.

Социальное направление в деятельности Сергея Шойгу стало приоритетным с первых дней. Для обеспечения жильем семей военнослужащих была проделана большая работа. В результате с 2012 по 2019 год социальные обязательства в обеспечении жильем были выполнены в отношении 680 тысяч военнослужащих.

С учетом членов их семей свои жилищные условия улучшили более 2,3 миллиона человек. Притом, что за этот же период было принято на учет в качестве нуждающихся в постоянном жилье 104 тысячи военнослужащих, очередь на постоянное жилье сократилась в два раза и на 1 декабря 2019 года составляла порядка 40 тысяч человек.

Еженедельно в 2019 году получали служебное жилье порядка 600 - 700 военнослужащих, а темпы формирования специализированного жилищного фонда за восемь лет выросли в пять раз.

Открывая совещание, посвященное подведению итогов года, генерал армии Сергей Шойгу прежде всего обратил внимание на результаты боевой подготовки войск.

Проведено более 18 тысяч основных мероприятий учебно-боевой деятельности, в том числе свыше 3,5 тысячи межвидовых и двусторонних учений. По результатам контрольных и инспекторских проверок более 70 процентов органов военного управления, соединений и воинских частей получили оценки «хорошо» и «отлично». Такие результаты ратного труда в минувшем учебном году позволяют сделать вывод о том, что боеспособность Вооруженных Сил поддерживается на высоком уровне.

Рост числа мероприятий боевой подготовки привел к повышению уровня индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности воинских формирований, то есть к укреплению боевого потенциала армии, добавил министр.

Говоря об учебно-боевой подготовке, Шойгу не обошел вниманием и Армейские международные игры - совершенно уникальный проект в котором военнослужащие из разных родов войск и стран демонстрируют свою выучку и умения.

С каждым годом масштаб Армейских международных игр все более расширялся. Тридцать конкурсов АрМИ-2020 проходили одновременно на 29 полигонах пяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана и России. Восемнадцать полигонов предоставила Российская Федерация. Конкурсы проходили на полигонах, расположенных на территории от Благовещенска до Калининграда, от Нижегородской области до Севастополя.

В АрМИ-2020 участвовали 156 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию и Африку. Всего в АрМИ-2020 было задействовано более 1250 единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей. Общая численность участников АрМИ-2020 составила около 4000 человек, а количество телезрителей, наблюдавших за Играми, превысило три миллиарда.

Российское оружие, по мнению генерала армии Шойгу, на этих Играх и в ходе учений еще раз подтвердило свою эффективность.

Шестого октября 2020 года в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой. Уже сегодня в боевом составе Вооруженных Сил имеется внушительное количество новейших комплексов и систем, у ряда которых полноценных аналогов нет в мире.

К примеру, отметил он, это получившие мировую известность благодаря точным ударам по террористическим группировкам в Сирии высокоточные крылатые ракеты «Калибр» и менее известные, но не менее точные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, гиперзвуковые «Кинжалы», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», лазерные «Пересветы», стратегические «Авангарды».

Впервые о создании новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия было сообщено в послании главы государства Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года. В том же 2018 году началось серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», прошли успешные испытания ракетного комплекса «Сармат», на опытно-боевое дежурство заступил гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал», продолжается отработка практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

Высокими темпами проходит перевооружение войск. С 2012 года на начало 2020 года в Стратегических ядерных силах (СЯС) доля современного вооружения, военной и специальной техники увеличилась с 37 до 82 процентов, в том числе в РВСН с 42 до 76 процентов, а возможности наземных СЯС по преодолению эшелонированной системы ПРО противника возросли на 59 процентов.

В результате по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5 процента.

Качественно новые возможности Вооруженных Сил были продемонстрированы в Сирийской Арабской Республике, где с 2015 года находится российская группировка войск, выступающая гарантом сохранения мира и стабильности в этой стране.

Всего в Сирии было апробировано 359 образцов современного вооружения. В боевой работе проверены Ми-28НМ, «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57. В местах дислокации российской группировки войск в Сирии в короткие сроки была развернута современная военная и социальная инфраструктура. В 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации. В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса.

Действия российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике не раз удостаивались лестных отзывов Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в порту Тартуса, по его оценке, являются надежными гарантами сохранения мира и стабильности в Сирии.

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