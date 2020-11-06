Забота о военных, лучшее в мире оружие и международный престиж: главные достижения Шойгу на посту главы МО РФ за восемь лет

В Вооруженных Силах завершился очередной учебный год, в ходе которого были продолжены поступательный курс на повышение качественного состояния войск и сил. Все задачи, определенные на зимний и летний периоды обучения, выполнены, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку. Детальные итоги года еще предстоит подвести, но уже есть повод оглянуться и оценить перемены, которые происходили в армии, авиации и на флоте.

При этом обоснованно будет окинуть взором и весь период начиная с ноября 2012 года. Именно тогда, восемь лет назад для решения задач, выдвинутых временем перед Вооруженными Силами, министром обороны был назначен генерал армии Сергей Шойгу.

ПРИОРИТЕТ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ

В российской армии традиционно служат сильные духом, готовые к испытаниям и способные их пройти – и на полигоне, и в реальном бою. Но и они, и члены их семей нуждаются в заботе, социальной защите. С 2012 года это направление стало приоритетным в деятельности военного ведомства. Благодаря вниманию к социальным вопросам со стороны министра обороны РФ в решении многих из этих вопросов за последние восемь лет удалось достичь впечатляющих результатов. Долгое время квартирный вопрос в армии был, что называется, притчей во языцех.

© Минобороны РФ

Для обеспечения жильем семей военнослужащих была проделана гигантская работа. В результате с 2012 по 2019 год социальные обязательства в обеспечении жильем были выполнены в отношении 680 тысяч военнослужащих. С учетом членов их семей свои жилищные условия улучшили более 2,3 млн человек. Притом, что за этот же период было принято на учет в качестве нуждающихся в постоянном жилье 104 тысячи военнослужащих, жилье порядка 600–700 военнослужащих, а темпы формирования специализированного жилищного фонда за 8 лет выросли в 5 раз.

Руководство Министерства обороны уделяет постоянное внимание развитию системы льгот и преференций для военнослужащих и членов их семей. Одной из важнейших задач военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассматривает повышение уровня жизни военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил и военных пенсионеров.

В 2019 году Министерство обороны обеспечило уровень денежного довольствия военнослужащих не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики, реализуя выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 604. С 1 октября прошлого года денежное довольствие личного состава было проиндексировано на 4,3 процента, а военные пенсии – на 6,3 процента. В этом году денежное довольствие возросло еще на 3 процента. Соответственно выросли и военные пенсии. В планах 2021 года – очередное повышение на 4 процента.

Дополнительно для повышения престижности военной службы контрактников по наиболее дефицитным специальностям установлена надбавка за особые достижения в службе в размере 30 процентов от оклада по воинской должности. Введена еще одна надбавка в 50 процентов от должностного оклада военнослужащим, занимающим воинские должности с первого по четвертый тарифный разряд. Кроме того, установлена выплата денежной компенсации за наем жилых помещений солдатам и сержантам в повышенном размере, по аналогии с офицерами и прапорщиками.

Летом этого года генерал армии Сергей Шойгу подписал приказ о введении с 1 июля ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих лётного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения. Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров – 100 процентов, для прапорщиков и сержантов – 110 процентов, для солдат – 120 процентов.

Надбавка затронула более 45 тысяч военнослужащих, а ее размер в среднем составил 23 тысячи рублей в месяц. С учетом того, что военные медики, оказывающие помощь в лечении гражданского населения от COVID-19 (в стране и за рубежом задействовано 1011 военных медиков), успешно выполняют тяжелую, социально значимую работу, министр обороны на совещании дал на днях поручение представить предложения по организации отдыха и реабилитации военных медиков на базе санаторно-курортных учреждений Министерства обороны, а также подготовить приказ об установлении дополнительной выплаты в целях материального стимулирования военнослужащих из числа врачей и среднего медицинского персонала, непосредственно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных медицинских подразделений, развертываемых вне пунктов постоянной дислокации.

Трудоустройство членов семей военнослужащих и обеспечение их детей местами в детских садах – эти два вопроса на контроле лично у министра обороны. Он их поднимает практически на всех совещаниях, в которых принимают участие главы тех или иных регионов России, где эти вопросы стоят наиболее остро в связи с передачей ведомственных детских садов местным властям. В результате проблема сдвинулась с мертвой точки.

Внезапная пандемия нового коронавируса выдвинула новую задачу, связанную с защитой здоровья военнослужащих и членов их семей. И она была успешно решена. В соответствии с решением Президента России силами Военно-строительного комплекса Минобороны в этом году было построено 22 многофункциональных медицинских центра, в том числе шесть (в Хасавюрте, Дербенте, Каспийске, Воронеже, Пскове и Великих Луках) – в интересах регионов страны.

© Минобороны РФ

Возведенные в рекордно короткие сроки, со значительным опережением графика, эти объекты усилили потенциал медиков в противодействии коронавирусу, стали реальным подспорьем системе здравоохранения субъектов РФ. Сегодня силами военного ведомства продолжается возведение двух многофункциональных медицинских центров вместимостью 200 и 100 пациентов в Кызыле и Североморске. Кроме того, строятся инфекционное детское отделение на 60 койко-мест в Пскове и два медцентра на 100 мест каждый на территории Астраханской области.

Российское военное ведомство в течение всего нынешнего года оказывало содействие и иностранным государствам в борьбе с COVID-19. Сводные отряды Минобороны России командировались в Италию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Армению. В настоящее время в рамках исполнения поручения Президента РФ мобильные госпитали, в частности, развернуты в Абхазии и Южной Осетии, где местным жителям оказывается квалифицированная помощь, организована санитарная обработка объектов и территорий.

На Руси принято говорить, не хлебом единым жив человек. Дух армии укрепляется не только решением социальных, бытовых проблем людей в погонах, но и целым комплексом мер по сохранению исторической памяти, традиций русского воинства. В связи с этим нельзя переоценить важность двух величественных объектов, воздвигнутых на территории парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке. Это Главный храм Вооруженных Сил РФ и «Дорога памяти» в честь Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

© Минобороны РФ

Оба возведены по инициативе генерала армии Сергея Шойгу, поддержанной Президентом России и Патриархом Московским и всея Руси. Эти уникальные сооружения послужат и воинскому воспитанию, и делу сохранения памяти о великом подвиге наших предков в 1941–1945 годах.

В этом же ряду благородных начинаний, реализованных военным ведомством России за последние годы, непосредственное участие в создании Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В военно-патриотической работе с молодежью, как отмечает генерал армии Сергей Шойгу, Министерство обороны делает ставку именно на юнармейское движение, численность юнармейцев уже превысила 600 тысяч человек.

Летом 2019 года было организовано 1812 юнармейских лагерей, в которых отдохнули более 114 тысяч детей и подростков. Во всех регионах России формируются круглогодичные учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард», создание которых было поддержано главой государства. Министерство обороны активно поддерживает юнармейское движение, выстраивая совместно с регионами и федеральными органами власти единую систему патриотической работы в молодежной среде.

Благодаря кропотливой работе удалось значительно повысить уровень доверия общества к Вооруженным Силам, сделать их максимально открытыми для наших граждан. С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения деятельности Вооружённых Сил. Данные социологов свидетельствуют, что армии России доверяют порядка 90 процентов населения страны, отрицательные оценки снизились в 4,5 раза.

Вырос и престиж военной службы. Один из показателей – неуклонный рост конкурса в профильные вузы. Кстати, максимально возможная открытость военного ведомства также оказывает влияние на позитивное отношение общества к Вооруженным Силам. Российские граждане в подавляющем большинстве уверены, что внешняя безопасность России сегодня обеспечена надёжно и личный состав Вооруженных Сил готов к защите Родины, ее национальных интересов. И наверное, в этом и заключается один из главных итогов деятельности военного ведомства за последние восемь лет.

ВОЙСКА И СИЛЫ ЭКЗАМЕНУЮТ ПОЛИГОНЫ

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу буквально с первых дней пребывания в должности наметил курс на интенсификацию оперативной подготовки органов военного управления и боевой выучки войск. Главным требованием стало обеспечение немедленной готовности к выполнению боевых задач. В ходе оперативной и боевой подготовки вырабатывались и продолжают вырабатываться новые, более эффективные способы применения войск, достигнутые положительные результаты тут же внедрялись в программы боевой учебы.

За 8 лет руководства Министерства обороны генералом армии Сергеем Шойгу интенсивность мероприятий боевой учебы с 2012 года выросла более чем в семь раз. Количество мероприятий оперативной подготовки, проводимых на фоне единой оперативно-стратегической обстановки, выросло за этот же период в 1,43 раза. Проведен цикл масштабных стратегических учений, которые позволили выработать и апробировать новые подходы к применению войск на всех стратегических направлениях.

Количество оперативно-мобилизационных сборов увеличилось в три раза. В перечень кандидатов на присвоение почетного звания «ударный» включаются соединения, воинские части и подразделения, наиболее отличившиеся по результатам контрольных проверок.

Главным экзаменом 2020 года для Вооруженных Сил стало сентябрьское стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Действия штабов и войск на нем получили высокую оценку Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. Это СКШУ, проведенное на территории Южного военного округа, завершило цикл мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил в 2020 году. Всего в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» участвовали около 80 тысяч военнослужащих различных видов Вооруженных Сил и родов войск. Было задействовано до 280 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Пространственный размах учения превысил 1000 километров. Практические действия войска отрабатывали на шести общевойсковых и двух авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Напомним, что два предыдущих стратегических КШУ «Кавказ» проводились в 2012 и 2016 годах. Для сравнения: в учении «Кавказ-2012» участвовало восемь тысяч военнослужащих и было задействовано 320 единиц вооружения и военной техники; в СКШУ «Кавказ-2016» – 12,5 тысячи личного состава и 400 единиц техники. Эти сравнительные показатели раскрывают нынешние возможности Вооруженных Сил Российской Федерации, показывают, какой огромный шаг вперёд сделан ими за минувшие восемь лет.

Подводя итоги нынешнего учения, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что в ходе СКШУ «Кавказ-2020» были отработаны новые способы межвидовых действий войск в усложненной обстановке современного вооружённого конфликта. Особое внимание при этом уделялось применению высокоточных средств поражения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизации процессов управления войсками и оружием, а также сопряжению разведывательных и информационно-управляющих систем.

Высокую эффективность показали новые разведывательно-ударные и разведывательно-огневые комплексы, автоматизированные системы управления. Кроме того, успешно завершен эксперимент по формированию и порядку боевого применения соединений нового типа в составе мобильного эшелона. Совместные действия отдельной десантно-штурмовой бригады и бригады армейской авиации значительно повысили динамику и напор при уничтожении условного противника. В ходе учения расчеты современных зенитных ракетных систем дальнего действия С-300В4, С-400 «Триумф» и зенитных ракетных комплексов «Бук-МЗ» поразили новейшие высокоскоростные воздушные мишени, имитирующие оперативно-тактические ракеты и самолеты противника. А воздушно-десантные войска впервые произвели выброску из самолетов военно-транспортной авиации сразу 10 боевых машин, подготовленных к десантированию их штатными экипажами.

Личный состав повсеместно проявлял инициативу, старание, умение и готовность принимать нестандартные решения в сложной и динамично меняющейся обстановке. Подготовка к СКШУ, само учение и боевая подготовка в целом в 2020 учебном году проходили в непростой обстановке, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции. Но связанные с ней опасности удалось купировать благодаря своевременно принятым мерам.

По указанию министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в кратчайшие сроки в Министерстве обороны была создана эффективная система противодействия пандемии. Принятые меры позволили избежать массового заражения военнослужащих и выполнить все запланированные мероприятия учебно-боевой деятельности. В результате не допущено снижения боевых возможностей Вооруженных Сил.

Оглядываясь назад, надо отметить, что успех в борьбе с ковидной угрозой стал возможным и потому, что за последние восемь лет был сделан большой шаг вперед в развитии всей системы военной медицины. Военные медики оказались на самых передовых рубежах развития отрасли.

Именно усилиями военной медицины и подразделений войск РХБ защиты удалось создать благоприятные условия для планового проведения итоговой проверки за 2020 год, которая показала, что профессиональное мастерство российских военнослужащих растёт из года в год. И закономерно, что увеличивается и число воинских коллективов, удостоенных почетного наименования «ударное». В 2017 году, когда это наименование было введено, его удостоился 231 воинский коллектив. В 2018 году их количество возросло до 388, а в 2019-м превысило 670. Что касается 2020 года, то ряд воинских частей и подразделений – претендентов на присвоение либо подтверждение почётного наименования «ударное» в настоящее время завершает сдачу соответствующих специальных проверок комиссиям. Эти проверки продлятся до 15 ноября. Есть обоснованная надежда, что ударных подразделений, частей и соединений не станет меньше не только в войсках ЮВО, достойно выдержавших экзамен на СКШУ.

И в других военных округах, на Северном флоте, в Ракетных войсках стратегического назначения и ВДВ учебный год завершился масштабными мероприятиями боевой подготовки, соединения и части проверены в деле, в ходе учений, на которых создавалась обстановка, максимально приближенная к боевой. Например, итоговым экзаменом для органов военного управления и войск Восточного военного округа в летнем периоде обучения стало участие в двустороннем командноштабном учении с группировками войск на полигоне Цугол. В КШУ было задействовано более 19 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц боевой техники.

© Минобороны РФ

Особое внимание руководство военного ведомства и лично министр обороны с 2012 года уделяют боевой подготовке Стратегических ядерных сил, в том числе Ракетных войск стратегического назначения. В ходе рабочей поездки в позиционный район Тейковского соединения в августе генерал армии Сергей Шойгу проверил организацию боевого дежурства на подвижных командных пунктах ракетного дивизиона и ракетного полка.

Министр проинспектировал организацию марша ракетного дивизиона и его развертывание на полевой позиции, осмотрел автономную пусковую установку ракетного комплекса «Ярс» и оценил действия расчёта пусковой установки по свертыванию комплекса для последующей смены полевой позиции. На вооружении этого соединения РВСН, напомним, находятся подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Тополь-М» и «Ярс».

В подавляющем большинстве случаев вооруженные конфликты последнего времени с участием армий развитых в техническом отношении стран начинаются с массированных ракетно-авиационных ударов. В связи с этим повышенное внимание руководство Министерства обороны уделяет отработке способов отражения таких ударов в ходе боевой подготовки формирований ПВО.

Совсем недавно на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошло масштабное учение, в котором применялась вся линейка современного вооружения войсковой ПВО. В ходе учения была создана группировка войсковой ПВО, основу которой составили зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2» и боевые машины «Тайфун-ПВО» с ПЗРК «Верба». Пять зенитных ракетных соединений Южного, Центрального и Восточного военных округов, проходящих обучение либо переподготовку в учебном центре боевого применения войсковой ПВО, успешно организовали эшелонированную противовоздушную оборону и отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет, а также налет беспилотных летательных аппаратов условного противника. Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 30 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 8 метров до 35 км, при этом пуски ракет проводились на дальности от 3 до 50 км.

За последние восемь лет, повторимся, интенсивность боевой учебы резко возросла во всех видах Вооруженных Сил и родах войск. Данные по итогам 2020 года еще обрабатываются, поэтому сравним 2012 и 2019 годы. Если в 2012 году в Вооруженных Силах РФ было проведено лишь 512 межвидовых учений, то в 2019-м – 1581. Увеличение количества двусторонних учений впечатляет еще больше: 1987 таких учений в прошлом году по сравнению с 29 учениями в 2012-м. Рост числа мероприятий боевой подготовки при правильной их организации привёл к повышению уровня индивидуального мастерства военнослужащих и слаженности воинских формирований, то есть к укреплению боевого потенциала Вооруженных Сил.

При этом большую роль играет мотивация личного состава к достижению максимальных показателей в боевой учебе. С 2015 года эту мотивацию многократно усилили Армейские международные игры, как одна из форм боевой подготовки, основанная на принципе состязательности. Игры появились по инициативе генерала армии Сергея Шойгу и за эти годы убедительно доказали свою высокую поучительность и эффективность.

В АрМИ НЕТ ПРОИГРАВШИХ

В 2012 году, напомним, такой формы боевой подготовки (а также международного военного сотрудничества, военно-патриотического воспитания, демонстрации возможностей наших вооружений), как Армейские международные игры, не существовало.

Новаторский подход к организации боевой подготовки дал импульс совершенствованию учебноматериальной базы при подготовке к конкурсам. Уже в 2015 году было построено 60 объектов, на 138 объектах выполнен ремонт, 30 объектов развернуто, поставлено 168 комплектов полигонного оборудования.

С каждым годом масштаб Армейских международных игр все более расширялся. 30 конкурсов АрМИ-2020 проходили одновременно на 29 полигонах пяти стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана и России. 18 полигонов предоставила Российская Федерация. Конкурсы проходили на полигонах, расположенных на территории от Благовещенска до Калининграда, от Кстова Нижегородской области до Севастополя. Морские конкурсы «Кубок моря», «Морской десант» и «Глубина» проходили в акваториях Каспийского, Балтийского и Черного морей.

В АрМИ-2020 участвовали 156 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию и Африку. Всего в АрМИ-2020 было задействовано более 1250 единиц вооружения, военной и специальной техники, летательных аппаратов и кораблей. Общая численность участников АрМИ-2020 составила около 4000 человек. А количество телезрителей, наблюдавших за Играми, превысило три миллиарда.

По завершении АрМИ-2020 министр обороны России особо отметил развитие технической составляющей Игр, имея в виду не только боевые машины и оружие, но и боеприпасы, прицелы, ГСМ и присадки, которые увеличивают скорость и износостойкость машин, парашютные системы.

УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В этом году одновременно с VI Армейскими международными играми проводился Международный военно-технический форум «Армия-2020». Как отметил министр обороны России, когда к нам одновременно приезжают и те, кто должен учиться воевать на технике, в том числе представители военных учебных заведений, и те, кто уже эксплуатирует ее, и учёные – разработчики ВВСТ, – это дает синергетический эффект.

По его словам, польза от совмещения двух крупных мероприятий и в том, что министрам обороны дружественных стран, начальникам генеральных штабов в силу их занятости проще приехать к нам один раз, чем дважды в течение месяца или двух. И за одну встречу с российскими коллегами решить необходимые вопросы и увидеть новинки оборонной промышленности, многие из которых уже поступили на вооружение российской армии. Так что практика совмещения форума и Игр будет продолжена.

Если говорить о новшествах, появившихся в Вооруженных Силах, то уместно будет сказать и об уникальном военном технополисе ЭРА в Анапе, созданном по инициативе министра обороны Сергея Шойгу.

Принципиально новые технологии и образцы вооружения, разработанные в нем, уже применяются в повседневной деятельности войск. Министерство обороны намерено и далее расширять спектр научных исследований в технополисе.

Всего уникальными исследованиями в оборонной сфере занимаются военнослужащие 17 научных рот. После службы около тысячи из них стали офицерами или получили работу на предприятиях ОПК. Свою эффективность доказали и четыре научно-производственные роты. Эту практику, считает министр обороны, необходимо распространять на все оборонные предприятия.

НАШЕ ОРУЖИЕ – ЛУЧШЕЕ В МИРЕ

© Минобороны РФ

6 октября 2020 года в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море. Скорость полёта ракеты превысила 8 Махов, так что 450 километров до цели ракета преодолела всего за 4,5 минуты. При этом максимальная высота, на которую она поднималась, достигала 28 километров. Задачи пуска выполнены, стрельба признана успешной, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание ракеты в цель.

По завершении продолжающихся государственных испытаний гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» планируется оснащение такими ракетами подводных лодок и надводных кораблей ВМФ России. Работа над системой «Циркон» – очень важное, но не единственное направление деятельности по оснащению наших армии и флота новейшими, не имеющими аналогов в мире системами вооружения.

Уже сегодня в боевом составе Вооруженных Сил – внушительное количество новейших комплексов и систем, у ряда которых полноценных аналогов нет в мире. К примеру, получившие мировую известность благодаря точным ударам по террористическим группировкам в Сирии высокоточные крылатые ракеты «Калибр» и менее известные, но не менее точные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, гиперзвуковые «Кинжалы», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», лазерные «Пересветы», стратегические «Авангарды».

Впервые о создании новейшего, не имеющего аналогов в мире оружия было сообщено в послании главы государства Федеральному Собранию РФ в марте 2018 года. В том же 2018 году началось серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард», прошли успешные испытания ракетного комплекса «Сармат», на опытно-боевое дежурство заступил гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал», продолжается отработка практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет».

27 декабря 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство. Система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия, созданный в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне.

В РВСН сегодня планомерно реализуется процесс перевооружения на новые ракетные комплексы. В 2019 году в рамках Государственной программы вооружения в эти войска поступило около 100 новых основных образцов вооружения и военной техники. Еще столько же поступят до конца 2020 года. За счет этого доля современных ракетных комплексов РВСН будет доведена до 81 процента.

Комплексы «Ярс» в шахтном и подвижном вариантах уже стали основой группировки РВСН. Другой комплекс – «Сармат» придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В «Воевода» в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение на данный комплекс планируется с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Ракета «Сармат» успешно прошла бросковые испытания, идет подготовка к лётным испытаниям. С 2012-го на начало 2020 года в Стратегических ядерных силах (СЯС) доля современного вооружения, военной и специальной техники увеличилась с 37 до 82 процентов, в том числе в РВСН с 42 до 76 процентов, а возможности наземных СЯС по преодолению эшелонированной системы ПРО противника возросли на 59 процентов.

Стратегические ракетоносцы дальней авиации были доработаны для применения новых крылатых ракет. Боевые возможности авиационных СЯС возросли в 1,7 раза. Доля современных образцов увеличилась с 22 до 86 процентов.

В августе этого года министр обороны совершил рабочую поездку в Казань, где проверил исполнение государственного оборонного заказа на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. Он осмотрел цеха, в которых проводят ремонт и модернизацию самолётов дальней авиации Ту-160, Ту-22М3 и где возобновлено производство новых самолетов Ту-160. Министру обороны доложили о предстоящей передаче глубоко модернизированного самолёта Ту-160 на летно-испытательную станцию. Генерал армии Сергей Шойгу потребовал от руководства Казанского авиазавода неукоснительного соблюдения графика исполнения ГОЗ по всей номенклатуре продукции.

Разительные перемены за 8 лет под руководством генерала армии Сергея Шойгу произошли в плане оснащения Вооруженных Сил носителями крылатых ракет большой дальности. Их число с 2012 года увеличилось в 12 раз, а число самих крылатых ракет большой дальности – в 31 раз. В Сухопутных войсках доля современных ВВСТ с 2012 года возросла с 15 до 51,6 процента благодаря поставке более 12 тысяч современных образцов вооружения и техники. Вследствие этого на 45 процентов возросли возможности по огневому поражению, на 30 процентов увеличилась живучесть, в 1,5 раза возросли маневренные возможности.

Только за первое полугодие 2020 года в Вооруженные Силы поставлено свыше 1100 основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Среди них – 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 машин Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка «Князь Владимир», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и большой десантный корабль «Оленегорский горняк». В результате по итогам первого полугодия 2020 года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5 процента.

НА ЗЕМЛЕ ДРУЖЕСТВЕННОЙ СИРИИ

Качественно новые возможности Вооруженных Сил были продемонстрированы в Сирийской Арабской Республике, где с 2015 года находится российская группировка войск, выступающая гарантом сохранения мира и стабильности в этой стране. Всего в Сирии было апробировано (на начало 2020 года) 359 образцов современного вооружения.

В Сирии, как отмечал генерал армии Сергей Шойгу, в боевой работе проверены Ми-28НМ, «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57. В местах дислокации российской группировки войск в Сирии в короткие сроки была развёрнута современная военная и социальная инфраструктура.

В 2019 году на аэродроме Хмеймим введены в эксплуатацию защищенные укрытия для оперативно-тактической авиации. В Тартусе завершено строительство судоремонтного комплекса. Российские военные объекты надёжно прикрыты системой ПВО и комплексами РЭБ.

«Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии», – указывал Президент РФ – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Владимир Путин. Им не раз давалась высокая оценка выполнению боевых задач авиагруппой ВКС, кораблями и подводными лодками ВМФ. Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в порту Тартуса, по его оценке, являются надежными гарантами сохранения мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике.