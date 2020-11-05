В Ленобласти открыли памятник командиру разведывательного взвода 6 роты Псковских десантников Дмитрию Кожемякину

Пятого ноября 2020 года в День военного разведчика и в год 20-летия подвига воинов-десантников 6 роты, в городе Сертолово Ленинградской области состоялось открытие памятника герою 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, командиру разведывательного взвода разведывательной роты соединения Герою России гвардии лейтенанту Дмитрию Сергеевичу Кожемякину, геройски погибшего при исполнении воинского долга 1 марта 2000 года у высоты 776,0 возле населенного пункта Улус-Керт в Шатойском районе Чеченской Республики.

В памятном мероприятии приняли участие командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, представители администрации Ленинградской области и города Сертолово, командование и военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, военнослужащие Западного военного округа, представители Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, родственники погибших воинов 6 роты и другие почетные гости.

После официального открытия памятника военный оркестр Псковского соединения ВДВ исполнил гимн Российской Федерации, прозвучал оружейный салют.

На торжественном митинге командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков напомнил собравшимся, что в 2020 году, ознаменованном 75-летием победы в Великой Отечественной войне и 90-летием со дня образования Воздушно-десантных войск, есть и трагическая дата. Это 20-летие подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты.

«Массовый героизм, самоотверженность и отвага гвардейцев-десантников в неравной схватке с многократно превосходящими силами противника показали всему миру, что в любой самой сложной обстановке, при самых неблагоприятных обстоятельствах, у России всегда есть сила, способная ее защитить и отстоять ее независимость. Эта сила заключается в ее защитниках, которые любят свою Родину, чтят ее историю и гордятся ею. И сегодня на ленинградской земле мы открываем памятник Герою Российской Федерации, командиру разведывательного взвода, который входил в состав 6 роты, гвардии лейтенанту Дмитрию Сергеевичу Кожемякину. Мы сегодня низко склоняем голову перед шестой ротой, перед всеми военнослужащими, которые отдали свои жизни, защищая интересы страны. Выражаю самые добрые слова благодарности всем близким, родственникам, матерям и отцам тех, кто пал смертью храбрых на высоте 776. Вы воспитали настоящих защитников Родины. Патриотизм, ответственность за судьбу страны, уважение к тем, кто служит или служили в армии, были и остаются важнейшими составляющими нашего национального характера. Вечная память верным сынам Отечества, Слава всем, кто погиб, защищая свободу России», - обратился со словами к участникам и собравшимся Андрей Сердюков.

В завершении мероприятия были возложены цветы, почетный караул Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения прошел торжественным маршем у подножья памятника Дмитрию Сергеевичу Кожемякину.

Также сегодня в Сертоловской гимназии был открыт зал боевой славы, в котором отдельная экспозиция посвящена герою РФ Дмитрию Кожемякину. Родители героя передали гимназии личные вещи сына - среди которых китель выпускника Суворовского училища.

Во славу подвига десантников из Пскова в течение 2019 - 2020 годов во всех субъектах Российской Федерации прошли памятные мероприятия, посвященные бессмертному подвигу 6 роты.

Командованием Воздушно-десантных войск во взаимодействии с ветеранскими и общественными организациями осуществлялась установка бюстов и памятников военнослужащим, открытие мемориальных досок с присвоением имен погибших десантников улицам, образовательным и культурно-досуговым учреждениям, а так же юнармейским отрядам.

Студией военных художников им. М.Б. Грекова разработана и создана диорама подвига воинов-десантников, которая вскоре займет свое место в музее ВДВ в городе Рязани.

В местах их рождения открыты Аллеи Героев, созданы музейные экспозиции в городах, где проживали павшие защитники Отечества.

В ночь с 29 февраля на 1 марта, шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776. Девяносто десантников преградили путь более двум с половиной тысяч боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. Бой начался 29 февраля 2000 года. Десантники не дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, ценой своей жизни преградили путь врагу.

Тогда у чеченского селения Улус-Керт в неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота 104-го парашютно-десантного полка. Непрерывные атаки вооруженных боевиков десантники отражали почти двадцать часов. В результате нападения погибли 84 российских военнослужащих, и только шестерым удалось выжить.

Дмитрий Сергеевич Кожемякин родился 30 апреля 1977 года в семье военнослужащего. Окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, по окончании которого в 1999 году был направлен для прохождения службы в г. Псков, в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. С января 2000 года участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.

29 февраля 2000 года командир разведывательного взвода отдельной разведывательной роты Дмитрий Кожемякин вместе со своими подчиненными вел разведку в районе восточного склона горы Истыкорт, обеспечивая выдвижение 6-й парашютно-десантной роты для занятия господствующих высот.

Обнаружив передовую группу противника, 6-я рота вступила с ней в бой. Разведчики скрыто обошли боевиков, огнем поддержали своих товарищей и впоследствии бок о бок с гвардейцами парашютно-десантной роты почти сутки сражались с многократно превосходящим по численности отрядом боевиков у высоты 776,0.

Во время боя Д.С. Кожемякин был ранен, но остался в строю. Когда закончились боеприпасы, офицер вступил в рукопашную схватку с террористами. Используя нож и приклад автомата он уничтожил еще нескольких боевиков.

Указом президента РФ от 12 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 22 десантникам (21 - посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 - посмертно) награждены орденами Мужества.