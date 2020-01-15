Репетиции Парада Победы начнутся в Подмосковье в конце марта

В конце марте в подмосковном Алабине начнутся репетиции главного военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает 15 января пресс-служба Западного военного округа.

«Уже с конца марта на полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, начнутся совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн», - говорится в релизе.

В ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, будет задействовано более 20 образцов боевой техники.

По словам главы ведомства, по брусчатке проедут машины пехоты «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».

Всего в параде на главной площади страны примут участие более 14 тысяч человек, около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе свыше 100 летательных аппаратов. Ожидается участие иностранных военных.