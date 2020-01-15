БПК «Вице-адмирал Кулаков» зашел в греческий порт

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» зашел в греческий порт Пирей. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Северного флота.

Ранее он прошел проливную зону Босфор и Дарданеллы. В Греции североморцы пробудут до 17 января. Предусмотрены культурно-развлекательные мероприятия, в частности, прогулки по городам, посещение исторических мест.

«Для североморцев спланированы традиционные экскурсии по достопримечательностям античной Греции. Командование корабля нанесет ряд протокольных визитов должностным лицам города-порта Пирей», - сказано в релизе.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота - Североморска 3 декабря прошлого года, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Черное.

В январе корабль был задействован в масштабных учениях Северного и Черноморского флотов, проходивших в январе у побережья Крыма. Маневрами руководил главком Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу наблюдали за учениями с борта крейсера «Маршал Устинов». Были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 Северного флота РФ был спущен на воду 16 мая 1980 году, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, выполнял задачи боевой службы в Средиземном море, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведен ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которой заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - 29,5 узла, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 220 человек. Полное водоизмещение - 7480 тонн.

В первой декаде января сего года экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.