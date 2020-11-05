Стрельбы с борта вертолета и десантирование: разведчики уничтожили «террористов» в горах Таджикистана
Военнослужащие вели огонь по условным террористам прямо с воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В свой профессиональный праздник разведчики 201-й российской военной базы в Таджикистане отрабатывали поиск и уничтожение террористов.
В горной местности наши военные оттачивали действия в составе поисково-штурмовой группы. Вначале они десантировались с вертолетов беспарашютным способом - для этого использовали специальные спусковые устройства.
Военнослужащие организовали воздушную разведку, а также вели прицельную стрельбу с воздуха по движущимся целям.