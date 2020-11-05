Спецназ отбил атаку «террористов» в Забайкалье

Спецназ Восточного военного округа отбил атаку условных террористов на учениях в Забайкалье. Диверсанты устроили засаду в лесу и напали на колонну техники во время марша.

Спецназ заблокировал бандитов. После прибытия усиления военнослужащие нейтрализовали нападавших, не дав им скрыться.

Для имитации боевой обстановки было использовано более тысячи холостых боеприпасов и других средств.