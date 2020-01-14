Во вторник, 14 января, в России отмечают День трубопроводных войск. На Северном Кавказе в свой профессиональный праздник бойцы трубопроводного батальона Южного военного округа (ЮВО) обеспечили горючим группировку войск в горах.

Военнослужащие возвели магистраль, по которой топливо для военной техники поступило мотострелковым подразделениям, оставшимся без доступа к заправочным станциям. Такой трубопровод способен перекачивать почти полторы тысячи тонн горючего в сутки. Всего в учениях было задействовано около 200 военнослужащих и 30 единиц техники.

Трубопроводные войска были созданы 14 января 1952 года указом маршала Александра Василевского. Еще в годы Великой отечественной войны появились их первые части. В 1941 году под огнем противника был проложен трубопровод по дну Ладожского озера, протяженностью 21 километр.