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Борьба за живучесть: экипаж подлодки «Новороссийск» провел учения в Тартусе

Алексей Алексеев
03:00 04.11.2020
Моряки азотом тушили возникший на судне пожар, после чего экстренно эвакуировали пострадавшего.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипаж российской субмарины «Новороссийск» отработал борьбу за живучесть подлодки.  По замыслу учений, которые прошли в порту сирийского Тартуса, в первом отсеке произошел пожар, а у моряков было всего несколько минут, чтобы огонь не перекинулся на торпедную палубу.

После того, как отсек загерметизировали, командир подлодки отдал приказ приступить к тушению огня азотом. Уникальная система пожаротушения справилась с пламенем за считанные минуты.

«Система азотного пожаротушения позволяет тушить пожар без влияния на личный состав и его здоровье. Азот поступает в отсек, тем самым вытесняя кислород. Кислород является окислителем для распространения пожара. Кислород вытесняется и, тем самым, производится тушение пожара», - рассказал командир подводной лодки «Новороссийск» Сергей Михайлов.

Огонь потушен, но один из моряков надышался угарным газом. Пострадавшего тут же закрепили на специальных носилках и подключили к кислородному баллону, после чего максимально быстро эвакуировали на поверхность.

Учения проходили в порту и нужно было лишь дождаться кареты скорой помощи и передать пострадавшего. Совсем другое дело, если подводная лодка находится в плавание.

«В море намного труднее, приходится вызывать на себя воздушные силы для эвакуации пострадавших вертолетами или надводными кораблями», - объяснил начальник медицинской службы подводной лодки «Новороссийск» Евгений Опарин.

На учениях подводники  отрабатывают все возможные нештатные ситуации, ведь в море зачастую помощи ждать не от кого. Экипаж боролся за живучесть подлодки до тех пор, пока командир не отдал приказ покинуть субмарину.

Если экипажу подводной лодки нужно эвакуироваться, то весь личный состав надевает гидротермокомбинезоны, в них моряки могут провести сутки даже в холодной воде. И никто из них не утонет, потому что такая экипировка обладает плавучестью.

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