В День разведчика бойцы ВДВ «уничтожили» боевиков на учениях под Ставрополем

Бойцы разведывательного подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) отразили нападение боевиков на полевой лагерь в рамках тактико-специальных учений.

С получением сигнала о нападении боевиков на расположение полевого лагеря, группа немедленного реагирования разведывательных подразделений выдвинулась на бронеавтомобиле «Рысь» и армейском мотовездеходе «АМ-1» к месту нападения и отразила атаку.

Совершив стремительный марш-бросок, разведчики блокировали условного врага с последующим уничтожением противника и захвата главарей бандформирований.

Кроме того, разведчики отработали действия с одновременным решением огневых задач в составе отделений, как в пешем порядке, так и при выдвижении на технике, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.