Более 300 мирных жителей вышли из Идлибской зоны деэскалации в Сирии

Более 300 мирных жителей вышли из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны деэскалации за второй день работы пунктов пропуска в Сирии. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

«За прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо вышло 200 человек, через пункт пропуска "Абу-Эд-Духур" в провинции Идлиб - 112 человек», - сообщил Боренков.

При этом генерал-майор добавил, что всего с 13 января из Идлибской зоны деэскалации вышли 1295 человек и 59 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники.

Также, по словам главы ЦПВС, российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по нескольким направлениям в провинциях Алеппо и Хасеке. Кроме того, армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по двум маршрутам в САР.