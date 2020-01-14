Впервые в новом году: вертолеты ВВО поднялись в воздух
Экипажи вертолетов армейской авиации выполняют взлет, посадку и другие летные упражнения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа впервые в этом году поднялись в воздух.
Управляют машинами молодые летчики, которые только в прошлом году получили лейтенантские погоны. Под контролем опытных пилотов они знакомятся с расположением аэродрома базирования, запоминают ориентиры.
Кроме базовых навыков инструкторы проверяют, насколько хорошо новички управляют вертолетом. Отрабатываются вертикальный взлет, висение на высоте от трех до тридцати метров, а также заходы на посадку разными способами.
После этого начинается следующий этап летной подготовки - полеты на предельно малых высотах и применение бортового вооружения.