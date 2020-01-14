Впервые в новом году: вертолеты ВВО поднялись в воздух

Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа впервые в этом году поднялись в воздух.

Управляют машинами молодые летчики, которые только в прошлом году получили лейтенантские погоны. Под контролем опытных пилотов они знакомятся с расположением аэродрома базирования, запоминают ориентиры.

Кроме базовых навыков инструкторы проверяют, насколько хорошо новички управляют вертолетом. Отрабатываются вертикальный взлет, висение на высоте от трех до тридцати метров, а также заходы на посадку разными способами.

После этого начинается следующий этап летной подготовки - полеты на предельно малых высотах и применение бортового вооружения.