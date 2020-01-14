На СФ отметили годовщину со дня создания морского инженерного полка

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота празднуют первую годовщину создания подразделения.

За год работы личный состав успешно выполнил учебные задачи по установке и расчистке минно-взрывных заграждений, а также уничтожению боеприпасов на территории Кольского полуострова, в местах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.

На вооружении полка стоит современная техника инженерных войск. Свое мастерство военнослужащие регулярно демонстрируют на учениях в арктическом регионе.