Новобранцы ВВО прошли сложнейшую полосу предпятсвий: кадры учений
Прохождение полосы, оборудованной препятствиями и ловушками, максимально приближено к условиям ведения реальных боевых действий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Новобранцы Восточного военного округа постигают азы военной науки на психологической штурмовой полосе.
Чтобы преодолеть препятствия, бойцам необходимо пройти через высотные стены с проломами, заграждения с колючей проволокой, огненные лабиринты. Все это сопровождается звуками рвущихся снарядов и автоматных очередей. Аудиозапись создает эффект присутствия и максимально приближает тренировку к боевым условиям.
Психологическая полоса позволяет быстро подготовить срочника к решению боевых задач. Всего к занятиям привлекут более трех тысяч военнослужащих.