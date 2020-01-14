Новобранцы ВВО прошли сложнейшую полосу предпятсвий: кадры учений

Новобранцы Восточного военного округа постигают азы военной науки на психологической штурмовой полосе.

Чтобы преодолеть препятствия, бойцам необходимо пройти через высотные стены с проломами, заграждения с колючей проволокой, огненные лабиринты. Все это сопровождается звуками рвущихся снарядов и автоматных очередей. Аудиозапись создает эффект присутствия и максимально приближает тренировку к боевым условиям.

Психологическая полоса позволяет быстро подготовить срочника к решению боевых задач. Всего к занятиям привлекут более трех тысяч военнослужащих.