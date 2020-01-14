Авиаполк под Тверью проведет первые учения с истребителями Су-35С

Летчики многофункциональных истребителей Су-35С, поступивших на вооружение авиаполка ЗВО в октябре прошлого года, проведут первые учения в Тверской области. Мероприятия пройдут с 4 по 6 февраля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Первое летно-тактическое учение на базе истребительной эскадрильи, укомплектованной истребителями поколения 4++ Су-35С, пройдет на базе авиационного полка Западного военного округа в Тверской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработают противодействие средствам радиоэлектронной борьбы и системам противовоздушной обороны С-400.

Для проведения учений будут задействованы военные аэродромы в Воронежской, Курской и Тверской областях, а также военные авиационные полигоны в Карелии.

Шестнадцатого октября на вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три Су-35С. Истребители заменят устаревшую авиатехнику.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель РЛС.