«Адмирал Эссен» отразил ракетную атаку «противника» в Средиземном море

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» отразил воздушное нападение условного противника в Средиземном море. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По замыслу учений, система противовоздушной обороны фрегата зафиксировала, как авиация неприятеля выпустила крылатые ракеты при подлете к кораблю в море.

Уточняется, что корабельный боевой информационный пункт фрегата обнаружил и классифицировал имитированные цели, а при подлете ракет на дистанцию поражения расчет ПВО успешно их уничтожил. Пуски были электронными.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского военно-морского флота эпохи Российской Империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит из примерно 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину 15,2 метра.

Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.