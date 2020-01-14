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В ВВО на круглосуточное дежурство заступили расчеты радиоэлектронной борьбы

Андрей Аркадьев
11:56 14.01.2020
Военные прошли дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в Сирии и сдали необходимые нормативы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на круглосуточное дежурство, сообщает во вторник пресс-служба Восточного военного округа. Они будут охранять соединения, части и важные военные объекты в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Будут применяться новые комплексы радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, которые поступили на вооружение войск амурского объединения в прошлом году. Также планируется использовать малогабаритные станции «Лесочек».

Уточняется, что расчеты будут оберегать воздушное пространство военного объектов от возможного проникновения БЛА. Они способны выявлять беспилотники, которые могут вести разведку или наносить удары.

Расчеты групп прошли подготовку на основе опыта боевых действий, полученного в Сирийской Арабской Республике. Там международными террористическими формированиями беспилотные летательные аппараты активно применялись для авиационных налетов на промышленные и военные объекты.

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