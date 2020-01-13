«С первого выстрела»: В Алтайском крае начались учения гранатометчиков и снайперов ЦВО

В Алтайском крае гранатометчики и снайперы Центрального военного округа (ЦВО) приступили к отработке новых методик стрельбы из РПГ-7В и СВД. Перед военнослужащими поставлена задача отработать навыки в условиях ограниченного пространства.

Перед бойцами стоит основная задача уничтожать условного противника первым выстрелом. Гранатометчики и снайперы должны скрытно перемещаться и выбирать позиции для наблюдения и поражения целей.

По замыслу учений, военнослужащим предстоит готовить длительные дневные засады и организовывать так называемые «лежки» и маршруты отхода. Маневры будут проходить, как в светлое время суток, так и ночью. В учениях задействованы более 500 военнослужащих.