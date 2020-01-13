Экстремальное вождение под Ростовом: танкисты ВС РФ отработали преодоление полосы препятствий

В Ростовской области прошли танковые учения. Боевые машины преодолели препятствия и выполнили поставленные перед ними задачи, несмотря на непроглядный дым, брызги и грязь из-под гусениц.

На полигоне под Ростовом танкисты отработали экстремальное вождение. Механики-водители и операторы-наводчики танков прибыли в военную часть после учебы, во время которой за 3,5 месяца освоили с нуля мастерство вождения и стрельбы боевых машин, а также их устройство.

Длина трассы составляет около пяти километров. В соответствии с нормативами, танкист с третьей классной квалификацией должен преодолеть ее при средней скорости не менее 17 километров в час. В случае, если норматив побит, классность может быть повышена. Но это - непростая задача.

Трасса имитирует минное поле, колейный мост, рвы, косогоры, спуски и подъемы, «змейки». Самый сложный элемент - противотанковый ров, глубина которого - более двух метров.

Однако современным боевым танкам все препятствия «по зубам»: механик-водитель видит перед собой цветные дисплеи, с помощью которых он контролирует работу всех систем танка даже при движении задним ходом.

После отработки навыков экстремального вождения начинается подготовка к тактическим учениям. Все это облегчает работу экипажей танков и делает ее более результативной.