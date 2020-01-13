«Искандеры» и «Панцири»: кадры масштабных учений в ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа приступили к учебе после новогодних каникул. Первые тренировки мотострелковые, ракетные, артиллерийские, инженерные и другие подразделения уже провели на Урале, в Сибири, Поволжье, а также на российских базах в Киргизии и Таджикистане.

Например, под Екатеринбургом расчетами ОТРК «Искандер-М» были отработаны выход в учебно-боевые районы и электронные пуски ракет.

Первые тренировки по освоению ЗРК «С-300», которые поступили на вооружение недавно, провели военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Отражать воздушную атаку противника учатся подразделения зенитно-пушечных ракетных комплексов «Панцирь-С1».

Мотострелки проводят тренировки в Самарской области. Они учатся скрытно перемещаться по лесополосе снайперского подразделения в район выполнения боевой задачи.