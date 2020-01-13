Отбить атаку: «Балы» и «Бастионы» провели «пуски» ракет на Камчатке
В учениях принимают участие 200 военнослужащих, 50 единиц автомобильной и специальной техники.
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На Камчатке в ходе полевого выхода личный состав дивизионов мобильных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» соединения Тихоокеанского флота отрабатывает электронные пуски ракет по кораблям условного противника.
Как рассказали в пресс-службе ТОФ, назначенный для испытаний район охраняют беспилотные летательные аппараты. Пусковые установки развернуты на побережье.
В отработке задач участвуют более 200 военнослужащих, а также 50 единиц автомобильной и специальной техники.
Ракетчики учатся наносить удар по отряду кораблей «противника» с выполнением электронных пусков снарядов. После тренировки техника скрытно меняет позиции.