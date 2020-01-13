На страже воздушных границ: зенитчики отбили удар «вражеской» авиации с помощью комплекса «Небо-М»

Авиационный удар отразили военные на Урале. Атаку условного противника предотвратили подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Главной задачей учений было отработать нормативы по развертыванию радиолокационного комплекса «Небо-М», который способен отслеживать одновременно до 200 целей, при этом покрывать воздушное пространство в радиусе до 600 километров.

Комплекс мобильный и может перемещаться даже при проведении боевых действий, а это значит, что время за которое можно развернуть «Небо-М» играет решающую роль.

Этот элемент и отработали специалисты подразделений радиотехнических войск Центрального военного округа на учениях. Первая задача - развернуть комплекс не более, чем за 15 минут. Затем операторы незамедлительно приступили к поиску условного противника, роль которого выполняли истребители МиГ-31, Су-34 и вертолеты Ми-24. Задачей комплекса было собрать все данные о нарушителях воздушных границ.

Вся информация об обнаруженных объектах аккумулируется в кабине управления. Высокоточные радары передают сведения о скорости, направлении и высоте полета объекта, будь то самолет, вертолет или ракета.

Благодаря комплексу «Небо-М» зенитчики без труда обнаружили «нарушителей» границы. Из пункта управления ПВО произвели несколько электронных пусков, уничтожив условного неприятеля.

Но специалисты радиолокационного комплекса не расслабляются и после учений. «Небо-М» несет боевое дежурство непрестанно.