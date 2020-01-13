Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Средиземное море

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошел черноморские проливы и вошел в Средиземное море. Об этом сообщили 13 января в пресс-службе флота.

«В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе. В настоящее время крейсер находится в Эгейском море. Через несколько дней корабль совершит деловой заход в один из иностранных портов», - говорится в релизе.

«Маршал Устинов» вышел из Североморска 3 июля. Сначала он участвовал в Главном военно-морском параде в Петербурге, учениях ВМФ РФ «Океанский щит-2019». В дальнем походе корабль прошел около 28,5 тысяч морских миль. Посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

В Атлантическом океане североморцы с деловыми визитами побывали в портах Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. В конце ноября «Маршал Устинов» вышел из порта Кейптаун и принял участие в совместных военно-морских учениях России, Китая и ЮАР.

В январе текущего года с борта корабля Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил РФ, президент России Владимир Путин наблюдал за масштабными учениями Северного и Черноморского флотов у побережья Крыма.

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года.

Водоизмещение корабля составляет 11 280 тонн, длина - 186,5 метров, высота - 42,5 метров, а скорость - 32 узла.

На вооружении «Маршала Устинова» находятся корабельная автоматическая пушка АК-130, 16 пусковых установок ПКРК П-1000 «Вулкан», 64 пусковых установки ЗРС С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса-МА».

Кроме того, у крейсера есть две реактивных бомбометных установки РБУ-6000 и два пятитрубных 533-мм торпедных аппарата. В составе авиационной группы «Маршала Устинова» значится вертолет Ка-27.