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Шойгу сообщил, что в 33 субъектах действуют 55 домов «Юнармии»

Андрей Аркадьев
13:03 03.11.2020
Также повышению эффективности работы с молодежью способствуют центры «Авангард», которые сегодня открыты в 22 регионах страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yunarmy.ru

В 33 субъектах Российской Федерации действуют 55 домов «Юнармии», 12 из которых приступили к функционированию в текущем году. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Повышению эффективности работы с молодежью способствуют центры "Авангард", которые сегодня открыты в 22 регионах страны. В 33 субъектах действуют 55 домов "Юнармии", 12 из них начали функционировать в этом году», - отметил министр.

По словам главы Минобороны, сейчас движение «Юнармия» - самая массовая молодежная военно-патриотическая организация на территории России, в нее входит свыше 730 тысяч человек, в текущем году юнармейцами стали 120 тысяч юношей и девушек.

Движение «Юнармия» образовано по инициативе Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается, как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор.

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