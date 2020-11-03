Шойгу сообщил, что в 33 субъектах действуют 55 домов «Юнармии»

В 33 субъектах Российской Федерации действуют 55 домов «Юнармии», 12 из которых приступили к функционированию в текущем году. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Повышению эффективности работы с молодежью способствуют центры "Авангард", которые сегодня открыты в 22 регионах страны. В 33 субъектах действуют 55 домов "Юнармии", 12 из них начали функционировать в этом году», - отметил министр.

По словам главы Минобороны, сейчас движение «Юнармия» - самая массовая молодежная военно-патриотическая организация на территории России, в нее входит свыше 730 тысяч человек, в текущем году юнармейцами стали 120 тысяч юношей и девушек.

Движение «Юнармия» образовано по инициативе Шойгу в целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.

Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны. Аббревиатура «Авангард» расшифровывается, как Армейская Воля, Атака, Напор, Гордость, Активность, России Дозор.