Удар «Грачей»: Су-25СМ разбомбили аэродром «врага» в Ставрополье

Экипажи штурмовиков Су-25СМ нанесли удары по аэродромам условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа. В рамках учений пилоты преодолели систему ПВО условного противника, а также поразили наземные цели.

«При поражении наземных объектов летчики применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Также штурмовики нанесли удары управляемыми и неуправляемыми ракетами по целям, находящимся в прямой видимости, и по заданным координатам», - говорится в сообщении.

Пилоты также отработали взлет и посадку парами, выполнили элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные «бочки», «виражи», «пикированные горки с большими углами наклона».

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Самолет может нести до 32 видов различного вооружения, в том числе неуправляемые авиабомбы и ракеты, высокоточные бомбы и ракеты, оружие «воздух-воздух».

Кроме того, «Грач» оснащен двуствольной 30-мм авиапушкой ГШ-30-2. Также возможна установка на штурмовик дополнительного артиллерийского вооружения в виде подвесных пушечных контейнеров СППУ-22-1, каждый из которых оснащен двухствольной 23-мм пушкой ГШ-23, выполненной по схеме Гаста.