Шойгу заявил, что число инфицированных COVID-19 в ВС РФ снижается

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Российской армии стабильная, число инфицированных COVID-19 снижается с каждым днем. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«В армии и на флоте успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией. Санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается», - сказал глава российского военного ведомства.

По его словам, продолжается вакцинация личного состава от гриппа, которая будет полностью завершена до 5 ноября.

Глава Минобороны рассказал, что за полгода количество ПЦР-лабораторий увеличено более чем в три раза, они проводят до шести тысяч исследований в сутки.

«Планируется дополнительный ввод в строй еще 24 таких лабораторий, что позволит ежесуточно проводить до 10 тысяч тестов и сократить время получения результатов с четырех до трех часов», - сообщилШойгу.

Он также рассказал, что в военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа.

«Очередей на проведение исследований нет. Личному составу Министерства обороны они проводятся в день обращения, причем потоки пациентов плановых и с ковид-больных разделены», - пояснил министр.

Кроме того, он сообщил, что сформирован надежный запас средств индивидуальной защиты, в том числе 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше девяти миллионов пар перчаток.