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В Курганской области военные врачи МО РФ улучшили тактику лечения пациентов с COVID-19

Иван Линдеманн
04:47 30.11.2020
Специалисты помогают в работе гражданским коллегам из четырех больниц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Курганской области военные врачи оптимизировали лечение больных коронавирусом.

Специалисты министерства обороны России помогают в работе гражданским коллегам из четырех больниц в райцентрах Шадринск, Катайск, Далматово и Щучье.

Там для повышения эффективности терапии пересмотрели маршрутизацию пациентов, а также изменили тактику лечения как в обычных отделениях, так и в реанимации. У всех военных врачей - большой опыт борьбы с коронавирусом.

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