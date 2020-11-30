Армия В Курганской области военные врачи МО РФ улучшили тактику лечения пациентов с COVID-19 Иван Линдеманн Специалисты помогают в работе гражданским коллегам из четырех больниц. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Курганской области военные врачи оптимизировали лечение больных коронавирусом. Специалисты министерства обороны России помогают в работе гражданским коллегам из четырех больниц в райцентрах Шадринск, Катайск, Далматово и Щучье. Там для повышения эффективности терапии пересмотрели маршрутизацию пациентов, а также изменили тактику лечения как в обычных отделениях, так и в реанимации. У всех военных врачей - большой опыт борьбы с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика