Бойцы РХБЗ обработали медучреждения в Забайкалье

В Забайкальском крае специалисты радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Восточного военного округа за месяц провели специальную обработку более 70 тысяч квадратных метров различных поверхностей в лечебных учреждениях на территории муниципальных учреждений здравоохранения края. Работы по специальной обработке проводятся на объектах здравоохранения с апреля 2020 года.

Военнослужащие подразделения РХБ защиты в целях предупреждения распространения вирусных инфекций регулярно проводят дезинфекцию с применением специальных машин АРС-14КМ, войсковых комплектов ДКВ-1К и ранцевых автономных приборов. Обработка проводится дезинфицирующими растворами в рабочих помещениях, приемных и лечебных отделениях, а также столовых.

Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ за месяц обработали более 30 тысяч квадратных метров различных поверхностей в военных объектах, расположенных на территории соединений и воинских частей ВВО.

Обработка помещений и поверхностей проводится специалистами посменно и ежедневно, с соблюдением требований безопасности. Всего к работам по дезинфекции привлечено около 50 специалистов РХБ защиты округа.



