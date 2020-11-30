Учебные центры ЦВО отправили эшелоном более 700 младших специалистов в войска

Учебные центры Центрального военного округа (ЦВО) отправили эшелоном свыше 700 младших специалистов на доукомплектование войск Министерства обороны РФ.

В Ульяновске был сформирован военный эшелон, которым военнослужащие отправились в воинские части. Поезд проследует до Приморского края.

Перед отправкой эшелона специалисты провели комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке вагонов и мест размещения личного состава. Военнослужащих обеспечили средствами индивидуальной защиты, медицинскими масками, антисептиками и перчатками для рук. Перед отправлением состава было организовано проведение термометрии температуры тела всех военнослужащих.

По прибытию в подразделения младших специалистов определят на штатные воинские должности, в соответствие с военной учетной специальностью, которую они приобрели за время обучения в учебных центрах.

В учебных центрах военнослужащие проходили обучение по специальностям: механик-водитель, наводчик и заряжающий самоходной гаубицы, командир боевой машины, специалист войск связи, повар и другим.