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В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

Ян Брацкий
00:00 01.12.2020
В основу дальнейшей боевой учебы ляжет повышение качества боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов управления, использование самого современного автоматизированного оборудования.
В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год
© Фото: Минобороны РФ

Сегодня, первого декабря 2020 года личный состав всех объединений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации выйдет на полигоны, займет места в учебных классах и тренажерах для совершенствования боевой подготовки в новом 2021 учебном году.

В 2021 году в войсках основным приоритетом боевой учебы будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат.

В основу боевой учебы ляжет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления, средства связи и беспилотные летательные аппараты.

По-прежнему, важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой и межведомственной подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации.

С этой целью планируется провести более 18 тысяч мероприятий боевой подготовки, 46 процентов тактических учений планируется проводить, как двусторонние. В ходе их проведения будут отрабатываться вопросы совершенствования маршевой подготовки, выполнения задач по всестороннему обеспечению подразделений.

Более половины учений пройдут в ночных условиях. Также будет сохранена практика внезапных проверок соединений и частей, в ходе которых будут проводиться мероприятия по совершению перегруппировки подразделений на незнакомые полигоны для отработки практических действий с боевой стрельбой.

Большое внимание уделяется совершенствованию учебно-материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена до соединения включительно. В 2020 году вошли в строй три новых полигона, усовершенствовано свыше девяти тысяч единиц полигонного оборудования, поставлено 1,5 тысячи технических средств обучения.

Развернуто около 400 учебных мест по выполнению упражнений для армейской тактической стрельбы. Одним из факторов, влияющих на  повышение уровня боевой подготовки, является дальнейшее совершенствование профессионального мастерства и внедрение в войска духа состязательности.

Этому способствуют всеармейские конкурсы (состязания) среди подразделений военных округов, Северного флота, видов и родов войск с целью определения лучшего экипажа, отделения, взвода, роты для участия в Армейских международных играх.

VII Армейские международные игры пройдут с 22 августа по четвертое сентября 2021 года. В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск, в том числе и три новых: «Тактический стрелок» - соревнование по огневой выучке среди разведывательных подразделений, «Меридиан» - состязания специалистов военно-топографической службы и творческий конкурс «Армия культуры».

Это позволит лучшим специалистам военного дела из разных стран обменяться опытом и повысить качество боевой выучки. Планируется более половины конкурсов провести на территории зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 100 государств. Российские команды примут участие во всех конкурсах

В следующем году войска (силы) продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2020 года более 400 воинских коллективов завоевали право носить это высокое звание.

В 2020 году наиболее значимым мероприятием стали стратегические командно-штабные учения «Кавказ - 2020». В рамках учения было задействовано 35 полигонов, более 80 тысяч участников, 20 тысяч единиц вооружения и специальной техники. Все поставленные учебно-боевые задачи были успешно решены. Также были отработаны вопросы взаимодействия, совместимости системы управления и тактики действий с вооруженными силами восьми государств Центральной и Юго-Восточной Азии.

Интенсивность подготовки войск сохранится и в следующем году, в котором предстоит провести совместные стратегические учения «Запад-2021» и другие международных учения различного уровня.

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