Атомная подлодка «Казань» успешно выполнила стрельбу ракетой «Оникс» в Белом море

Новейшая атомная многоцелевая подлодка «Казань» (проект «Ясень-М») выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» в Белом море. Сегодня завершаются государственные испытания субмарины, сообщает Минобороны России.

«Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели», - говорится в сообщении.

Мишень была успешно поражена головной частью крылатой ракеты «Оникс».

На очередной этап госиспытаний головной атомный подводный ракетный крейсер вышел в субботу, 21 ноября, со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. Подлодка уже успешно выполнила испытательную стрельбу по береговой цели крылатой ракетой «Калибр». После завершения государственных испытаний «Казань» будет принята в состав ВМФ России.

Многоцелевая атомная подводная лодка К-561 «Казань» относится к усовершенствованному проекту 885 «Ясень». Была спущена на воду 31 марта 2017 года.

Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

«Оникс» - универсальная противокорабельная крылатая ракета. Предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.