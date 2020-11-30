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В Карабахе саперы РФ разминировали три километра дороги Шуша - Лысогорский

Тамара Астапенкова
05:00 30.11.2020
Всего в ходе миротворческой операции инженерными подразделениями РФ очищено более 24 гектаров местности и более 8 километров дорог.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Нагорном Карабахе военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны РФ провели работу по инженерной разведке и разминированию участка дороги Шуша - Лысогорский, протяженностью около 3 километров. За сутки были обнаружены более 100 взрывоопасных предметов, которые были вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

Российские инженерные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование местности, в том числе на дорогах общего пользования на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами, вблизи населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры.

Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями РФ очищено более 24 гектаров местности и более 8 километров дорог, обнаружены и обезврежены более 750 взрывоопасных предметов.

Боеприпасы, которые невозможно вывезти на полигон, уничтожаются на месте. Предварительно обеспечивается безопасность этого района.

Военнослужащие, участвующие в разминировании, экипированы в современные защитные костюмы сапера и имеют на вооружении современные средства поиска взрывоопасных предметов: миноискатели ИМП-С2 и искатели ИНВУ-3М.

Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни в регионе. Инженерные подразделения помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо- и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов.

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