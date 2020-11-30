Спасти экологию: в Усолье-Сибирском завершили первый этап по обеспечению химической безопасности

Сводный отряд Минобороны завершил первый этап работ по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском. Военнослужащие отбывают к местам постоянной дислокации.

За три месяца они перекачали более 100 тонн ядовитых веществ из 17 аварийных емкостей. Всего в работах задействовали более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин пообещал держать ситуацию в Усолье-Сибирском под личным контролем. Глава государства отметил, что отходы химического производства копились десятилетиями, что привело к серьезной угрозе здоровью местных жителей и природе.