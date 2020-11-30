Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Новый ЗРК С-400 «Триумф» прибыл в Свердловскую область

Андрей Аркадьев
10:30 30.11.2020
В декабре ЗРК заступит на боевое дежурство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Свердловскую область прибыл эшелон с зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». С полигона Капустин Яр в Астраханской области по железной дороге доставлено около 200 единиц спецтехники и около 300 военнослужащих.

После разгрузки комплекс будет отправлен в пункт постоянной дислокации, где специалисты проведут работы по обслуживанию ракетной системы. В декабре С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:41 В стране и мире
Видео
Бросившему детей в Шереметьево отцу вынесли приговор
10:37 В стране и мире
Видео
ФСБ опубликовала видео задержания бывших членов банды Басаева и Хаттаба
09:40 В стране и мире
В Минтруде прокомментировали информацию о проверке дополнительных доходов пенсионеров
09:37 Спорт
Черчесов призвал болельщиков не впадать в эйфорию перед ЧЕ
08:30 В стране и мире
Видео
В ГИБДД рассказали о принципе изменения теоретической части экзамена на права
Популярное
Популярное
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Ученые признали необратимой катастрофу на Земле
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Видео
Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка
Видео
Видео из переноски: хозяева показали, как обращаются с животными в аэропорту
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.