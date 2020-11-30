Новый ЗРК С-400 «Триумф» прибыл в Свердловскую область

В Свердловскую область прибыл эшелон с зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». С полигона Капустин Яр в Астраханской области по железной дороге доставлено около 200 единиц спецтехники и около 300 военнослужащих.

После разгрузки комплекс будет отправлен в пункт постоянной дислокации, где специалисты проведут работы по обслуживанию ракетной системы. В декабре С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим.