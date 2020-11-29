Первые подразделения медицинского отряда специального назначения ВВО прибыли в Степанакерт

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа (ВВО) прибыли в Степанакерт для оказания помощи местному населению, сообщили в Минобороны России.

Подразделения МОСН совершили суточный трехсоткилометровый переход на технике в составе колонны из столицы Армении Еревана в Степанакерт. Ранее военные медики были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродромов города Хабаровск.

Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции. В составе первого подразделения МОСН прибыли свыше 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. В специализированном медицинском пункте будет установлено все необходимое медицинское оборудование для оказания качественной медицинской помощи.

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается восстановление мирной жизни при содействии российских миротворцев. Ранее была восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение. Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в Степанакерте.

Согласно договоренностям, достигнутым президентом России, президентом Азербайджанской республики и премьер-министром Армении, в Нагорном Карабахе с 00.00 минут по московскому времени 10 ноября объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Его основу составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.