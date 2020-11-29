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Опубликованы кадры прибытия новых Су-35С в Липецкий авиацентр

Алексей Курильченко
22:01 29.11.2020
В ходе перелета к месту дислокации истребители преодолели около 7 тысяч километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Два новых истребителя Су-35С успешно прибыли в Липецкий авиацентр ВКС России. В Минобороны отметили, что самолеты самостоятельно преодолели весь путь от завода до места своей постоянной дислокации.

Перелет из Хабаровского края в Липецкую область проходил с двумя промежуточными пересадками – за все время истребители преодолели около 7 тысяч километров. Первые полеты по предназначению новые «сушки» проведут уже в начале декабря.

Ранее летный состав и специалисты инженерно-авиационной службы ВКС провели прием авиационной техники на авиазаводе, проверили работу всех узлов, систем и механизмов как на земле, так и в воздухе.

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