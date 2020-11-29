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«Географический диктант - 2020» написали уже 150 тысяч военных

Алексей Курильченко
14:56 29.11.2020
Несмотря на пандемию, в России было зарегистрировано более тысячи площадок проведения диктанта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В написании «Географического диктанта» в 2020 году приняли участие более 150 тысяч военных. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«В этом году с учетом эпидемической обстановки на объектах Минобороны России зарегистрировано более тысячи площадок. Если быть абсолютно точным – 1064 площадки. Общее количество участников составляет около 150 тысяч человек», - сказал Панков в ходе выступления в Национальном центре управления обороной

Панков добавил, что 15 тысячам военных еще предстоит написать диктант в онлайн режиме. В Минобороны отметили, что глава ведомства Сергей Шойгу уже написал диктант во время нахождения в штаб-квартире Русского географического общества.

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