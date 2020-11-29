Сухопутная «подлодка»: российский комплекс ПВО «Бук-М3» показали изнутри

Российский комплекс ПВО «Бук-М3» должен заменить предшественника М2, и вроде бы мелочь - двойка заменена на тройку, но разница огромна. Это комплексы разных поколений. Первое отличие - количество ракет. На каждой самоходной огневой установке М2 их четыре, на М3 - шесть. Второе и главное - новые электронные «мозги».

«Бук-М3» - машина «без окон, без дверей»: люки в конструкции представлены в большом количестве, но подавляющее большинство из них - с аппаратурой; вход и выход в машину осуществляется исключительно спереди. «Входные» люки можно оставить открытыми, а можно закрыть и двигаться, полностью полагаясь только лишь на показания электронных приборов управления.

Внутри «Бука» - гора электроники, при этом места внутри больше, чем в предшественнике. Разделенный на несколько отсеков, новый «Бук» напоминает подводную лодку.

Внутри перед экипажем располагаются мониторы управления - для командира, старшего и обычного операторов. По направлению движения расположен холодный отсек, а внизу - аварийный люк для внештатных ситуаций.

Комплекс одновременно способен обстреливать шесть воздушных целей, но сопровождать экипаж может до двенадцати: перед каждым из них - пункт захвата целей для взятия их на автосопровождение и последующей передачи члену экипажа для дальнейшей работы.

«Бук-М3» снабжен автоматической коробкой передач, управляется с помощью штурвала в любую сторону. В случае необходимости механик-водитель может вести машину исключительно «по приборам» - расположенным в головной части мониторам, передающим сигналы с внешних камер. Со стороны подобная езда кажется экстремальной, но военнослужащие уже не видят в таком ничего особенного.

Смотрите все о работе российских систем ПВО, а также эксклюзивные кадры средств борьбы с беспилотниками в новом «Военной приемки» - «ПВО. Силы небесные» на сайте телеканала «Звезда» и на канале в Youtube. Помимо прочего, в нем показан пуск ракет комплекса «Бук-М3», снятый с близкого расстояния.