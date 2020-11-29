Стремительный и смертоносный: кадры запуска ракет комплекса ПВО «Бук-М3» с экшн-камеры

Во время учений на полигоне Капустин яр команда «Военной приемки» сняла кадры запуска ракет комплекса ПВО «Бук-М3». Помимо общих кадров, удалось сделать и с более близкого расстояния, с помощью небольших экшн-камер.

После выпуска ракет-мишеней «Саман» у экипажей «Буков» есть несколько минут для захвата цели и ее уничтожения. В зависимости от выбранной траектории, «Саманы» способны имитировать крылатые ракеты или элементы высокоточного оружия, особенно актуального в настоящее время.

Через несколько мгновений после их старта ракету засекли операторы пусковых установок. Сегодня у них экзамен - заметил и перехватил означает «сдал»; не смог - придется пересдавать, «незачетов» не бывает. Ракеты «Бука» взмывают в небо.

К слову, современные комплексы ПВО ВКС стреляют из вертикального положения. На это способен и «Бук-М3» - так комплексы могут одинаково быстро обстреливать цели, летящие из любой из сторон света. Для сравнения, американская гордость, комплекс Patriot, подобным вертикальным запуском похвастаться не может.

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