Су-27 поднялся на перехват самолета ВВС США над Черным морем
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
© Фото: Vadim Savitsky, Global Look Press
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Су-27 поднялся на перехват самолета ВВС США над Черным морем
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
© Фото: Vadim Savitsky, Global Look Press
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